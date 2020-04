Domenica delle Palme: le frasi e le immagini più belle per fare gli auguri su WhatsApp

Domenica delle Palme 2020 ai tempi del Coronavirus: come fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

Una Domenica delle Palme un po’ particolare quella di oggi, 5 aprile 2020. In piena emergenza Coronavirus con tutta la popolazione in quarantena oggi si celebra la festività che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla con i rami di ulivo. Per i cristiani oggi inizia ufficialmente la Settimana Santa che ha come fulcro la Morte e Resurrezione di Cristo.

Per questa occasione abbiamo raccolto le migliori frasi religiose e immagini da inviare ad amici, parenti e colleghi per fare gli auguri di Buona Domenica delle Palme 2020. Ecco una raccolta di frasi, aforismi e citazioni da mandare su WhatsApp e Facebook Messenger ma anche GIF, video e immagini animate da condividere sui social network come Twitter e Instagram per augurare una buona domenica in queste giornate complicante e preoccupanti a causa della pandemia da Covid-19.

Domenica delle Palme 2020: frasi religiose, citazioni e messaggi di auguri

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (cfr Lc 19,38), gridava festante la folla di Gerusalemme accogliendo Gesù. Abbiamo fatto nostro quell’entusiasmo: agitando le palme e i rami di ulivo abbiamo espresso la lode e la gioia, il desiderio di ricevere Gesù che viene a noi. Sì, come è entrato a Gerusalemme, Egli desidera entrare nelle nostre città e nelle nostre vite. Come fece nel Vangelo, cavalcando un asino, viene a noi umilmente, ma viene “nel nome del Signore”: con la potenza del suo amore divino perdona i nostri peccati e ci riconcilia col Padre e con noi stessi” (Papa Francesco).

Oggi è una giornata di festa e ti auguro di trascorrerla con la gioia nel cuore! Buona Domenica delle Palme!

Una serena e felice Domenica delle Palme a te e a tutti i tuoi cari: un abbraccio forte!

Frasi Domenica delle Palme 2020: aforismi e frasi famose da inviare su WhatsApp