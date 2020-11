Donald Trump ha licenziato il segretario della Difesa Mark Esper

Ieri il presidente Donald Trump ha licenziato Mark Esper, segretario della Difesa. I due erano in cattivi rapporto da quando, a giugno, il capo del Pentagono si oppose alla scelta di Trump di far intervenire l’esercito nelle manifestazioni iniziate con la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020