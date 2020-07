Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli oggi 17 Luglio 2020: orario, canale e dove guardare le repliche e in streaming

Rieccoci: per la gioia di chi ama il genere medico-reality in tv, ecco di nuovo oggi 17 Luglio 2020 una nuova serie di appuntamenti su Real Time con il programma Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli. Come ben noto, su Real Time questo format da tempo fa il pieno di ascolti e di appeal da parte del pubblico che ama il genere.

In un canale specifico come Real Time che propone programmi molto intriganti che passano dalle arti della cucina e della pasticcieria di Bake Off Italia agli amori tra cittadini di stati diversi di 90 Giorni per innamorarsi, senza dimenticare ii look de il Salone delle Meraviglie, ecco che per appunto Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli si è fatto largo come programma medico che si dedica ai disturbi della pelle. E il pubblico sembra apprezzare.

Che cosa vedremo nelle puntate di oggi 17 Luglio 2020 in onda in sequenza su Real Time? E a che ora esattamente vederle?

Il programma ha come ben risaputo per protagonista la dermatologa Dott.ssa Sandra Lee, che si occupa di pazienti con rari disturbi della pelle e del viso. Ma quali problematiche oggi 17 Luglio vedremo in onda?

Andiamo a vedere da vicino di cosa si occupa nello specifico oggi il set di puntate di Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli e gli orari e il canale della messa in onda, oltre alle news su streaming e delle repliche.

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli, cos’è, quando va in onda, date, orari

La dermatologa Dott.ssa Sandra Lee, torna oggi 17 Luglio 2020 ad occuparsi di pazienti con complicati disturbi della pelle e del viso. Diventata una stella social e seguitissima sulla sua pagina Instagram anche oggi la dottoressa dovrà dirimere molti controversi problemi cutanei. E non solo.

Ecco oggi gli appuntamenti con la dottoressa schiacciabrufoli:

22:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Niente bugie

In questo episodio si parla di Rhonda che soffre per dei bozzi su tutta la testa, tra cui una preoccupante protuberanza a forma di corno. Non solo: la dottoressa si occupa di Kevin che ha un bozzo sull’anca.

23:25 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Depressione

In questo caso fari puntati su Jen e sui suoi bozzi sulle orecchie. La donna è depressa, ha dolori e le vertigini. Juliet è invece seccata per via delle protuberanze sparse sul suo collo e petto.

00:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

A venti minuti dalla mezzanotte ecco la puntata su Gerald il quale si rivolge alla dottoressa Lee e a uno specialista in merito a un enorme bozzo sull’unghia. E poi tocca a Vinnie e alla sua imbarazzante voglia sul collo.

01:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il meglio

In questo ultimo episodio di giornata invece ecco spazio a Tony e alle sue enormi protuberanze sul naso che ostacolano la sua respirazione. La dottoressa Lee riuscirà a migliorare la situazione? E infine, ecco Marie con un brutto bozzo sulla fronte.