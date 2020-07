Bake Off 2020 dal 4 settembre: ecco le novità, giuria a quattro e new entry Csaba dalla Zorza

Sarà senza alcun dubbio uno dei programmi di punta di Real Time anche per la prossima stagione, non fosse altro che per via del crescente successo che, dati alla mano, in precedenza, ha ottenuto: stiamo parlando di Bake Off 2020, il noto programma dedicato alle destrezza ‘culinarie’ o per meglio specificare alla pasticceria basato su sfide e su valutazioni di giudici. Il tutto con la conduzione di Benedetta Parodi, ormai una delle ‘star’ della tv di questo genere.

Ebbene, come emerso nell’atto della presentazione dei Palinsesti del circuito Discovery, il noto show di Bake Off per il 2020 è pronto ad incominciare e lo farà il 4 Settembre. Una bella notizia, che del resto era già stata annunciata e anticipata da rumors e anche dalle parole degli stessi protagonisti. Una nuova stagione che si preannuncia all’insegna di interessanti novità, e che si incastra in un palinsesto arricchito anche dal ‘gemello’ Junior Bake Off. Cosa bolle nel ‘pentolone’, anzi nel forno di Bake Off Italia 2020?

Bake Off 2020 dal 4 settembre: il cast completo, novità Csaba dalla Zorza

Dunque sono in arrivo delle buone notizie per i fan di Bake Off Italia, il talent dei dolci tutto italiano che dal 2013 intrattiene il pubblico di Real Time: infatti l’ottava edizione, le cui riprese sono iniziate il mese passato, sarà in onda a partire dal 4 settembre 2020 e tutti i protagonisti storici torneranno sotto il tendone per provare a scovare il nuovo miglior pasticcere amatoriale italiano. Accanto a loro, un quarto giudice ormai di casa sul canale 31.

Bake Off Italia 8: arriva la star Csaba dalla Zorza

La new entry nel gruppo composto dalla padrona dei ‘fornelli’ Benedetta Parodi e dai giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara sarà dunque, come annunciato, la nota Csaba dalla Zorza, già vista in Cortesie per gli Ospiti e già giudice speciale di una puntata della passata edizione. La giuria sarà dunque bilanciata tra uomini e donne e Csaba, con la sua calma e la sua raffinatezza, si adatta in modo adeguato al clima del programma.

Se la presenza di Knam e Carrara era certa, qualche dubbio c’era su Clelia D’Onofrio, che pochi mesi fa aveva abbandonato la All Stars Battle, cioè la gara tra i concorrenti delle passate edizioni, a causa di una caduta. Ma l’autrice del romanzo Rugiada a Colazione, vincitore del Premio Selezione Bancarella della Cucina 2020, sarà ancora in pista.

Bake Off Italia 8: la nuova scenografia e gli spin-off

Occhio poi alla scenografia di Bake Off che cambia: per l’ottava edizione, ambientata ancora a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, il tendone verrà ispirato ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, trasformandosi così in una casa dal sapore eco-tropical-green. Anche quest’anno il programma avrà due spin-off che lo seguiranno, come ormai noto: Junior Bake Off e Bake Off – Dolci sotto un Tetto, entrambi con la conduzione di Flavio Montrucchio.

