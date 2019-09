E’ bello condividere la mia musica con tutti

“È veramente una gioia per me presentare il mio album ‘Napolatino‘ e cominciare questo tour instore proprio a Napoli. In questa terra meravigliosa ci sono le mie radici e gran parte della mia famiglia d’origine. Sono orgoglioso di farlo insieme al mio amico Tony Esposito che è stato il primo a credere in me e insieme abbiamo fatto tante cose. Anche in ‘Napolatino’ Tony mi ha sostenuto con il suo prezioso contributo, fatto di suoni e di mille colori, in questo progetto che ha prodotto Mauro Malavasi. Voglio condividere con la mia gente questo momento! Vi aspetto!”.

Il cantautore Franco J Marino presenterà il suo ultimo album ‘Napolatino’ in due appuntamenti dal vivo: il 19 settembre al Mondadori Bookstore di Napoli insieme al musicista, cantautore e percussionista Tony Esposito (Piazza Vanvitelli, 10/A – ore 18.30) e il 28 settembre alla Feltrinelli del Centro Commerciale “Valmontone Outlet” di Valmontone, in provincia di Roma (Via della Pace, 124/N – ore 18.30). Pubblicato e distribuito da Azzurra Music, l’album è disponibile nei negozi di dischi, in digital download e sulle piattaforme streaming. Per l’ocasione il cantautore incontrerà i fan e racconterà curiosità e retroscena della realizzazione del suo disco e della creazione della ritmica che caratterizza il suo stile musicale, il “tamuè”.

Prodotto da Mauro Malavasi, “Napolatino” riassume l’essenza dello stile di Franco J Marino, che unisce la canzone d’autore mediterranea e latina ad una danza suadente e non veloce. “Napolatino” è uno stile di vita, prima che “genere musicale”: è un invito a vivere la vita con pacatezza e serenità con il sottofondo di ritmi latini e conturbanti. Franco J Marino fonde insieme la tradizione della canzone d’autore napoletana con suoni e colori tipicamente mediterranei, dando vita a testi d’amore, per la vita e per la propria terra.

Il disco è stato anticipato in radio da “PROCIDA” (feat. Tony Esposito) il cui video è stato girato da Paolo Mercadante

Franco J. Marino è un autore, compositore e interprete, nato a Napoli. Opera nel panorama musicale nazionale e internazionale, collaborando con importanti artisti di fama mondiale. Negli anni ‘90 è il cantante solista nel gruppo di Tony Esposito, con cui firma la sigla della trasmissione di Rai Uno “Serate mondiali” e per il quale scrive alcuni brani contenuti nell’album “Tropico” (1997). Nel 1997 pubblica il suo primo singolo “Preghiera” e nel 1999 collabora con Lucio Dalla alla stesura del testo “Non vergognarsi mai”, contenuto nell’album “Ciao” del cantautore bolognese. Nel 2004 scrive per Andrea Bocelli, in collaborazione con Mauro Malavasi, il singolo “Domani”, che riscosse un grande successo internazionale. Nel 2006 scrive “L’Assenza”, un altro successo internazionale Nel 2011 pubblica il suo primo disco “Pescatore di Stelle” di cui è autore, compositore, interprete e produttore, che lo consacra “figlio della migliore tradizione poetica napoletana”. L’anno successivo scrive il brano “La Scelta”, per il tenore americano Nathan Pacheco. Nello stesso anno riceve il premio AFI per l’attività compositiva a livello internazionale. Nel 2015 scrive la versione italiana del singolo “Adesso o mai” di Arianna feat. Shaggy. Distribuito da Believe Digital, il 27 novembre 2015 esce l’ep “C’è una vita nuova” prodotto da Mauro Malavasi e Steve Galante. con lo stesso Franco J. Marino.

