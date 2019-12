Erik Uomini e Donne trono over, chi è: età e vita privata

Ritorno e colpi di scena, arrivi e crisi improvvise. La nuova puntata di Uomini e Donne trono over sarà come al solito ricca di colpi di scena, capaci di incollare i telespettatori davanti alla TV. Nella puntata di oggi 20 dicembre del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, ci sarà un clamoroso ribaltone.

Dopo essere usciti insieme per cercare di costruire un futuro lontano dalle telecamere Armando Incarnato e Veronica Ursida faranno il loro ritorno in studio a causa di un litigio avuto dietro le quinte. Il cavaliere tornerà quini ‘in piazza’, con Roberta Di Padua che potrà quindi tornare a conoscere il cavaliere.

Chi è Erik, età e vita privata

Tra coppie che scoppiano ce n’è una però che sta proseguendo la conoscenza a gonfie vele. Si tratta di Valentina Autiero ed Erik. I due si stanno infatti conoscendo da tempo e sembra che la cosa vada avanti spedita, nonostante l’arrivo di alcune dame interessate a conoscere il cavaliere dagli occhi azzurri. Erik però preferisce salutarla e continuare la conoscenza con Valentina, con cui ha ormai instaurato un bel rapporto.

Elegante, curato, occhi azzurri, barbetta incolta. Così Erik ha fatto da subito colpo sul parterre femminile e in particolar modo su Valentina Autieri. Ancora non è stata resa nota la sua età ufficialmente, da alcuni discorsi fatti in studio è facile pensare che abbia più di 40 anni. E’ arrivato da poco ma molti occhi già gli si sono posati addosso, in attesa di capire se la storia con Valentina avrà un lieto fine.