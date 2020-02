Eugenio in Via Di Gioia, chi sono: il nome e la storia della band che si esibisce a Sanremo 2020 con “Tsunami”

Eugenio in Via Di Gioia, chi sono: il nome e la storia...

Sanremo 2020 prende il via oggi, martedì 4 febbraio. Tutto pronto per l’edizione 2020 che vedrà alternarsi sullo storico palco dell’Ariston artisti di fama nazionale e giovani in rampa di lancio. Un susseguirsi di talento e musica per Amadeus, direttore artistico del nuovo Sanremo, che vedrà la presenza anche di giovani gruppi. Tra questi spiccano Eugenio in Via Di Gioia, scopriamo meglio ci sono.

La prima curiosità riguarda il nome: in molti infatti si saranno chiesti da dove derivi. Niente di più semplice in realtà, dietro non c’è nessuna storia fantasiosa, solo l’unione dei nomi e cognomi dei membri del gruppo, 4 in tutto: Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia. L’altro componente, Lorenzo Federici, ha invece dato il nome al primo album della band.

Eugenio in Via Di Gioia, chi sono: album, Instagram, età e curiosità

Gli Eugenio in Via Di Gioia parteciperanno al nuovo festival di Sanremo in veste di Nuove Proposte, quindi nella categoria degli artisti in rampa di lancio e non considerati ancora big. Si presenteranno con l’album Tsunami, che gli ha permesso di arrivare fino all’ambitissimo palco dell’Aristo, capace nel corso degli anni di lanciare talenti e gruppi.

La band nata a Torino è arrivata al quarto album dopo un inizio che li vedeva artisti di strada. Hanno iniziato a farsi conoscere dal pubblico tramite le loro canzoni diffuse sul web, che hanno raggiunto fin da subito un nutrito gruppo di sostenitori.

Al momento già Eugenio in Via Di Gioia possono contare su quasi 80mila follower su Instagram, un numero destinato senza dubbio a salire dopo la partecipazione a Sanremo. Giovani ma già con un background importante alle spalle: non è un caso infatti che siano arrivati ad esibirsi nel concertone del Primo Maggio. A Sanremo sono arrivati in bici, come testimoniano anche le foto sui social Network. A Torino potrebbero però tornare come una band affermata.

I componenti della band Eugenio in Via Di Gioia