Farmacie online: quando il benessere incontra la praticità

L’abitudine di acquistare online prodotti di ogni sorta ha ormai preso stabilmente piede in tutto il mondo, con l’Italia che non fa eccezione. Oramai la nostra vita procede sempre più frenetica e l’idea di risparmiare il tempo di andare fisicamente in negozio non fa che invogliarci all’acquisto via web.

Ma quanto è sviluppato il commercio online di prodotti per la cura personale? Questi prodotti – in particolare prodotti farmaceutici – solitamente vengono acquistati nelle farmacie sul territorio, sia per usufruire dei consigli di un farmacista esperto, sia perché non tutti i farmaci sono disponibili online. Ad ogni modo, non sembra che queste esigenze abbiano fermato la crescita del settore farmaceutico online.

I dati mostrano infatti come nel 2021 siano più di 1.305 le farmacie italiane attive nel settore della vendita online di farmaci, un dato che contribuisce a rimarcare le dimensioni assunte dal settore.

Nel mare magnum di siti raggiungibili sul web, bisogna prestare attenzione ai portali senza autorizzazione alla vendita online, per non rischiare di incorrere in truffe e prodotti contraffatti. Per evitare tutto ciò, il Ministero della Salute assegna ai siti ufficiali un bollino a forma di croce verde, che garantisce la sicurezza del portale.

Fra tutti gli e-commerce di farmacia, possiamo sicuramente consigliare www.Helpfarma.it, sinonimo di sicurezza e convenienza con alle spalle diversi anni di attività sul web.

Helpfarma coniuga i vantaggi della farmacia online – cataloghi di ampie dimensioni, dettagliate schede dei prodotti, spedizioni rapide e tracciabili, servizio clienti estremamente solerte – con quelli della farmacia tradizionale, come la voce amica del farmacista di fiducia.

Helpfarma è un portale totalmente sicuro e certificato dal Ministero della Salute e dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che unisce praticità (i prodotti vengono spediti in 48 ore a casa tua) e convenienza grazie alle speciali promozioni destinate solamente ai clienti online, valide sugli oltre 25.000 prodotti del catalogo.

Certo che sì! A differenza della farmacia fisica, l’e-commerce farmaceutico è autorizzato alla vendita di quei prodotti che non necessitano della ricetta medica, utilizzabili senza l’intervento del medico curante e solamente in presenza di sintomi di lieve entità.

Questi prodotti sono principalmente di due tipi:

• Farmaci da banco o OTC(dall’inglese “over the counter”);

• Farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione).

A queste due categorie si aggiungo tanti altri tipi di prodotti acquistabili, come:

• Cosmetici;

• Dispositivi medici e accessori sanitari;

• Integratori alimentari e prodotti dimagranti;

• Medicinali omeopatici;

• Medicinali per animali per cui non occorre la ricetta medica.

Gli ampi cataloghi a disposizione negli e-commerce di farmacia renderanno realtà la possibilità di acquistare proprio quel prodotto che cercavi, senza muoverti da casa!

Nell’ambito del cambiamento dei consumi portato dalla pandemia e dall’introduzione dello smart working, recenti studi hanno mostrato come una buona parte degli italiani abbia riscoperto il piacere della cura della pelle.

Rimanere più tempo a casa, inoltre, ha favorito un cambiamento positivo anche in relazione alle abitudini alimentari, mettendo a disposizione più tempo per preparare pasti equilibrati e salutari. Non stupisce, quindi, come questo trend si sia riflesso anche sugli acquisti negli e-commerce di farmacie online. La classifica delle categorie di prodotti più apprezzati, infatti, è così formata:

1. Integratori alimentari e prodotti dietetici, che stravincono con oltre il 42% del totale (integratori di vitamine e sali minerali nettamente in testa);

2. Cosmetici: da sempre i prodotti più apprezzati, hanno soddisfatto questa nuova tendenza all’attenzione verso la propria pelle, incontrando le esigenze dei consumatori;

3. Prodotti alimentari: Veri e propri protagonisti durante la pandemia, i prodotti aliementari – solo nel biennio 2020-2021- hanno fatto registrare un convincente +138% alla voce vendite.

I dati, quindi, confermano come i ritmi meno frenetici e la possibilità di sfruttare appieno le pause del lavoro dalla propria abitazione non abbiano fatto altro che favorire queste nuove tendenze, permettendo agli italiani di unire praticità e cura di se stessi.