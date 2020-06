Floyd, democratici in ginocchio per 8.46 minuti. Al Congresso una proposta per riformare la polizia

Floyd, democratici in ginocchio per 8.46 minuti. Al Congresso una proposta per...

Negli Stati Uniti ieri, lunedì 8 giugno, gli esponenti del partito democratico, tra cui la speaker della Camera e il leader del Senato, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, hanno osservato 8 minuti e 46 secondi di silenzio, inginocchiati, in ricordo di George Floyd, nell’Emancipation hall del Congresso. Come gli 8 minuti e 46 secondi in cui George Floyd è rimasto soffocato, schiacciato dal ginocchio del poliziotto Minneapolis.

I democratici hanno poi presentato il Justice in policing act, un progetto per limitare l’immunità della polizia in caso di violenza sproporzionata e gestire i fondi, destinati a polizie locali e federali, per la formazione.

Una riforma sulla scia del defund the police, il movimento che chiede di definanziare, o addirittura smantellare, i sistemi di polizia.

Il presidente Donald Trump ne ha approfittato per accusare Joe Biden, rivale democratico, di sostenere la frangia radicale del partito. Biden però, pur sostenendo i manifestanti, non si è schierato con i sostenitori del ‘defund the police’. Come riportato dal New York Times, Biden “sente e condivide il profondo dolore e la frustrazione di coloro che chiedono un cambiamento” e “l’urgente necessità di una riforma”, ma è contrario al taglio dei fondi della polizia, ritenendo necessario piuttosto destinare i fondi per migliorare il sistema.