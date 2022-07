Fornitura di energia e gas – Il Codici: gli utenti della ‘Bluenergy’ devono essere risarciti

Un’azione di classe per tutelare i consumatori. È l’iniziativa promossa dall’associazione Codici sulla scia dell’intervento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel maggio scorso ha sanzionato Bluenergy. Una multa da 2 milioni di euro ai danni della multiservizi udinese per la mancanza di un’informativa completa sulle condizioni economiche di fornitura di energia e gas, in particolare di costi di commercializzazione, la comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con avviso in bolletta e non con comunicazione separata, e la mancata specifica di limiti di applicabilità di bonus o sconti.

“Quello dell’Autorità – sottolinea Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è stato un intervento prezioso, perché inserito in un quadro più ampio di verifiche nel campo del mercato libero, che ha interessato anche altre società. Bisogna tenere alta la guardia per tutelare i consumatori, duramente provati dalla crisi innescata dalla pandemia ed aggravata dalla guerra alle porte dell’Unione Europea”.

“Abbiamo deciso di avviare un’azione di classe – spiega Carmine Laurenzano, avvocato di Codici – perché riteniamo che i consumatori danneggiati dal comportamento scorretto di Bluenergy debbano essere risarciti. L’associazione ha preso parte al procedimento promosso dall’Autorità ed ora che è arrivata la sanzione, bisogna passare alla fase successiva, ovvero ai rimborsi”.

L’intervento dell’Antitrust, sfociato nella multa da 2 milioni di euro, riguarda il periodo che va dall’ottobre 2019 al febbraio 2022.

Gli utenti Bluenergy che intendono richiedere il risarcimento per il danno patito possono segnalare il proprio caso e richiedere l’assistenza dell’associazione Codici telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

