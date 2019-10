Fortnite Capitolo 2, tutte le nuove skin e le emote in un video

Prima il buco nero, ora la ripresa delle normali attività. Fortnite è tornato, anzi si è evoluto. Tutto quello che abbiamo visto prima non c’è più, o meglio: è stato espanso e migliorato per dare un’esperienza di gioco ancora più appagante ai milioni di videogiocatori che ogni giorno invadono il mondo di gioco creato da Epic Games.

Fortnite Capitolo 2 è partito con la stagione 1 presentando moltissime novità in termini di gameplay e contenuti che richiederanno certamente molto tempo per essere padroneggiate al meglio. Proprio per questo Epic Games ha deciso di inserire la sfida ‘trova i luoghi storici’ per spingere i giocatori a scoprire la nuova mappa di gioco. Qui vi abbiamo segnalato i luoghi dove è possibile trovare i luoghi storici, ma le novità di Fortnite, naturalmente, non sono finite qui.

Fortnite capitolo 2, quante nuove skin

Se dal punto di vista del gameplay e delle meccaniche di gioco Fortinite capitolo 2 è stato migliorato, altrettanto si può dire dei contenuti estetici presenti all’interno di gioco. Sono infatti moltissime le skin di cui possono disporre i giocatori per abbellire il proprio personaggio.

Sono state aggiunte inoltre tante altre emote, ossia le movenze che permettono ai giocatori di comunicare in game. Tutte queste aggiunte che in futuro verranno sicuramente incrementate, sono state raccolte in un video pubblicato da IGN che vi proponiamo qui sotto.