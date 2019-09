Francesco Renga: la magia dei live

“Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo. E sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo che stiamo costruendo è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia”.

Manca meno di un mese alla partenza de ‘l’altra metà Tour’, un tour di oltre 45 date che vedrà FRANCESCO RENGA, da ottobre a dicembre, protagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti “l’altra metà” e i suoi più grandi successi.

Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso), Francesco durante il tour sorprenderà il suo pubblico con uno spettacolo coinvolgente, grandi emozioni e una scaletta tutta nuova, in cui troveranno spazio le indimenticabili hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti.

“L’altra metà”, prodotto da Michele Canova Iorfida, è un album composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.

Queste le date de ‘L’Altra Metà Tour’

11 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi; 12 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi; 14 ottobre – CREMONA – Teatro Ponchielli; 15 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi; 16 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi; 19 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo; 21 ottobre – LEGNANO (MI) – Teatro Galleria; 23 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg; 24 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg; 26 ottobre – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Palabassano 2; 28 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play; 29 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play; 31 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi; 3 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica; 4 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica; 5 novembre – CESENA – Nuovo Teatro Carisport; 7 novembre – ANCONA – Teatro delle Muse; 8 novembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston; 11 novembre – ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino; 12 novembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice; 13 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno; 15 novembre – ATENA LUCANA (SA) – Gran Teatro Paladianflex; 16 novembre – AVELLINO – Teatro Gesualdo; 18 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo; 19 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo; 21 novembre – BARI – Teatro Team; 22 novembre – BARI – Teatro Team; 23 novembre – CROTONE – Pala Milone; 25 novembre – PALERMO – Teatro Golden; 27 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan; 28 novembre – MARSALA – Teatro Impero; 1° dicembre – LUGANO – Pala Congressi; 2 dicembre – BERNA – Theater National; 3 dicembre – PIACENZA – Teatro Politeama; 5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis; 6 dicembre – TRENTO – Auditorium Santa Chiara; 7 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti; 10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium; 12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo; 13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo; 14 dicembre – PARMA – Teatro Regio; 16 dicembre – BIELLA – Teatro Odeon; 17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium; 19 dicembre – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli; 20 dicembre – LA SPEZIA – Teatro Civico; 22 dicembre – SASSARI – Teatro Comunale; 23 dicembre – CAGLIARI – Fiera

I biglietti per tutte le date del tour sono già disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali.

A maggio 2020 infine, Francesco Renga si esibirà anche all’estero con una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, tra cui Londra, Parigi e Madrid: 10 maggio – ZURIGO – Volkshaus; 13 maggio – BRUXELLES – La Madeleine; 15 maggio – PARIGI – La Cigale; 16 maggio – LONDRA – O2 Shepherd’s Bush Empire; 18 maggio – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

