Garattini: “pillole allo iodio inutili contro rischio nucleare”

(Adnkronos) – “Le pillole allo iodio, come ormai diciamo da tempo, non servono a nulla contro le radiazioni nucleari” legate al rischio dell’utilizzo della bomba atomica. “E non ci sono altri farmaci utili a proteggerci. L’accaparramento non ha senso”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs in merito al rischio dell’utilizzo dell’arma atomica da parte della Russia.

“L’unica soluzione è evitare una catastrofe nucleare da cui non può proteggerci nulla. Possiamo solo insistere perché la politica e le organizzazioni internazionali trovino i mezzi per fermare l’escalation. E anche le persone devono farsi sentire. Per il resto che dire: ‘che Dio ci aiuti'”, conclude.