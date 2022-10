Governo, Salvini: “Chi pensa di dividerci rimarrà deluso”

(Adnkronos) – “Scambio di sguardi con Berlusconi? State analizzando cose a cui non ho mai pensato… Sono anche momenti di emozione”. Così Matteo Salvini a Fuori dal Coro su Rete4 sullo sguardo con Silvio Berlusconi durante le consultazioni al Colle. “Provo affetto per Meloni come per Berlusconi che potrà ancora dare tanto. Chi pensa di dividerci rimarrà deluso”.

“Lavoreremo per 5 anni insieme” con Meloni, ha detto ancora Savini, “e quello che abbiamo promesso prima del voto, lo vogliamo realizzare”. Ma dove si prendono i soldi? “Sia Meloni che Giorgetti, che è ministro dell’Economia, parleranno di eventuali scostamenti. Io non faccio pressing. Flat tax, quota 41, autonomia sono tutti temi di cui ha parlato oggi Meloni e sono nel programma del centrodestra. Milioni di italiani hanno scelto questo governo che è un governo politico”.

“Ministro dell’Interno? I destini del singolo vengono dopo. Se doveva comportare settimane di polemiche e attacchi della sinistra… Poi al ministero dell’Interno c’è una persona che stimo, come Matteo Piantedosi, che già nelle prime 48 ore ha fatto capire che i confini sono una cosa seria”, ha affermato il leader del Carroccio.