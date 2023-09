Granchio blu, Ferrara (M5s): “Arrivato anche nel nostro mare, Regione tuteli pescatori”

“I pescatori del litorale romano vanno tutelati. Il granchio blu sta facendo enormi danni anche nelle nostre acque, divorando grandi quantità di molluschi e causando squilibri nell’ecosistema. Questa specie si è spinta fino al Canale dei Pescatori, mettendo a repentaglio un’economia basata sulla piccola pesca artigianale e sulle eccellenze gastronomiche del nostro mare.

Per questo ho presentato una mozione affinché il Campidoglio chieda direttamente alla Regione Lazio di sostenere le imprese di pescatori locali colpite da questa catastrofe ambientale. Ciò deve includere la difesa della biodiversità e un confronto costante con i sindacati e le cooperative del settore. Si tratta di un problema serio per tante famiglie, che non può essere depennato con slogan superficiali come ‘mangiamoci il granchio blu’”.

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

