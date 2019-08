GTA 6 solo su PS5 e Xbox Scarlett e Google Stadia? Arrivano conferme

GTA 6, il nuovo capitolo della saga targata Rockstar Games, potrebbe uscire nel biennio 2021/22 solo su console di nuova generazione, ossia PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia. Sarebbero tagliate fuori in questo caso PS4 e Xbox One, ormai troppo obsolete per far girare un prodotto che promette un elevatissimo numero di contenuti.

Rockstar è al momento sempre concentrata su GTA 5, una vera miniera d’oro per la casa di produzione che aggiorna con costanza e solerzia il comparto online dell’ultimo capitolo, ancora popolatissimo da milioni di giocatori nonostante il passare degli anni.

GTA 6, a quando l’uscita

Numerose voci di corridoio si sono rincorse in questi ultimi mesi e arrivano sempre più conferme sulla data di uscita, che dovrebbe essere annunciata nel 2020 e fissato tra il 2021 e il 2022. Ancora qualche anno quindi dovranno aspettare i numerosi fan per ritrovare il nuovo Grand Theft Auto.

Nel frattempo Rockstar potrebbe rilasciare prima del nuovo capito di GTA Bully 2, amatissimo titolo uscito per PS2 che non ha mai avuto un seguito nonostante le numerosissime richieste dei fan. L’appello potrebbe essere stato accolto da Rockstar, che secondo diverse fonti starebbe lavorando da tempo sul progetto che potrebbe essere annunciato a breve.