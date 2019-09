Hunziker ‘core de mamma’: sogno le nozze di Aurora

Michelle Hunziker è una grandissima artista-conduttrice, chi ha avuto modo di seguirla nel ‘Sanremo baglionoso’ di due anni fa, ha avuto modo di coglierne la perfezione dei tempi e le capacità vocali. Ma tanto per dirne una, a fronte di molte altre esperienze – sia teatrali che televisive – artistiche da lei intraprese, e tutte vinte.

Michelle però a differenza di quanti sbagliano ad allinearla accanto ai ‘gelidi’ (emozionalmente parlando) svizzeri, è una passionale, molto mediterranea. E come tale, pur essendo conscia delle limitatissime capacità artistiche dell’amata figlia, si affida al sempre vincente ‘core de mamma’ per promozionare la sua Aurora.

Così stavolta, accelerando eventualmente sui tempi, Michelle ha affidato ad Instagram le foto della figlia col fidanzatino, confidando che spera quanto prima in un matrimonio: “Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli… un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di ‘bestia’ e poi ti combinano i disastri, lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!! D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte”, dice la Hunziker che aggiunge, “Ormai stanno insieme da più di due anni…. Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme… e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘Ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!. Io piango solo a pensarlo invece… ed è una emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!! ps: Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post @therealauroragram mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!”. E vabbe. Auguri e figli maschi…

