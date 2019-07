Il Segreto anticipazioni puntata 24 luglio 2019: ecco cosa succede nell’episodio di domani

Dopo l’inizio scoppiettante di settimana, ecco un altro appuntamento con Il Segreto. E, di conseguenza, anche con le anticipazioni de Il Segreto. Che cosa succederà nella puntata di domani 24 Luglio 2019?

Come abbiamo visto, nell’episodio odierno, Alvaro confessa ad Elsa di amarla. Il nuovo medico di Puente Viejo farà la sua confessione alla giovane, mentre Antolina e Isaac litigano per colpa di loro due.

Intanto che Fernando muore di gelosia a causa di Roberto. Mentre Alvaro confessa ad Elsa di aver paura di restare a Puente Viejo perché ha scoperto che si sta innamorando di lei, Dolores viene a sapere del pestaggio e inizia a spargere in giro la voce, insinuando che il medico sia un criminale.

Nel contempo, Antolina ed Isaac litigano a causa di Fernandez ed Elsa. Cosa accadrà?

A causa della pozione, tutta Puente Viejo è assalita da brutti ricordi e i paesani litigano tra di loro.

Tiburcio prova a far da paciere ma non ha fortuna. Carmelo è in ansia per Adela, teme di perderla per sempre.

In paese tutti parlano male dell’amico di Maria. Fernando è invidioso ma prova a negarlo.

E a causa di Dolores le chiacchiere su Alvaro si diffondono, ma Elsa mette subito le voci a tacere raccontando a Dolores la verità. Ovvero?

Il dottore ha chiesto un prestito a un usuraio per curare dei bambini malati di morbillo.

Isaac e Antolina litigano. Seguendo il consiglio di Matias, Isaac si scusa con Antolina e suggerisce di fare una passeggiata. Coincidenza vuole che anche Elsa e il dottore abbiano avuto la stessa idea.