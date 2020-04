Infermiere ballerine per caricarsi prima del lavoro: ecco il video dagli Usa che impazza sui social

Lanciato dalla seguitissima piattaforma TikTok, e ripreso da diversi social, da qualche giorno ‘impazza’ il divertente (ma anche commovente) video realizzato all’interno del ‘Mercy Hospital’ di Springfield (Usa) dove, in occasione del cambio turno, prima di iniziare il loro lavoro – contro il coronavirus – le infermiere si danno coraggio con un balletto anti-stress, seguendo una precisa e studiata coreografia. Un bellissimo modo per esorcizzare l’ansia ed il dramma che stano vivendo in questi giorni, ‘combattendo in prima linea‘.

Il precedente degli agenti inglesi con ‘Stayn’ Alive’

Un divertente ‘rituale scaramantico‘ che da la giusta forza per poi impegnarsi al meglio. In realtà queste simpatiche infermiere non sono le sole o meglio a caricarsi in questo modo o meglio, non è soltanto la loro categoria, il precedente è infatti inglese, precisamente in una cittadina della Contea del Chshire, ‘Sandbach’. Qui a muoversi a ritmo sulla celebre ‘Stayn’ Alive’ dei Bee Gees, è un gruppo di agenti, che cercano in questo modo di convincere i loro concittadini – specialmente queli più giovani – a rimanere nelle loro case…

Max