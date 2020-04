Inga Lindstrom: Incanto d’amore, trama del film su Canale 5

Uscire di casa non è consentito, la Pasquetta quindi si passerà a casa nonostante il bel tempo. E dopo un pranzo abbondante cosa c’è di meglio se non guardare un film rilassante? Proprio per questo Mediaset ha deciso di inserire alle 14 e 40 un film televisivo che sostituisce lo slot di Uomini e Donne: Inga Lindstrom: Incanto d’amore.

Oggi lunedì 13 aprile sarà il turno dell’ennesimo film basato sui romanzi della scrittrice Inga Lindstrom, scomparsa nel 2019 ma capace di lasciare in eredità uno sconfinalo catalogo di storie che spesso sono diventato poi film per la televisione. Su Canale 5 in diverse occasioni durante queste settimane d’isolamento i film basati sulle storie di Inga Lindstrom sono stati proposti e il trend sembra così proseguire.

Inga Lindstrom: Incanto d’amore, di cosa parla

Inga Lindstrom: Incanto d’amore. Racconta la storia di una giovane ragazza, Anna Lund, che si innamora del suo capo, che al contrario dopo la separazione dalla moglie è restìo nell’aprirsi con altre donne. Quel muro si abbasserà col tempo, ma al momento di confessare i suoi sentimenti Anna decide invece di presentare al suo capo una sua amica.

La storia tra i due sembra andrà e a gonfie vele, acuendo però il dolore della ragazza che si rende conto troppo tardi di ver distrutto con le sue stesse mani i suoi sogni. Per sapere come andrà a finire l’appuntamento è alle 14 e 40 su Canale 5.