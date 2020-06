Investono uno scooter, cercano la fuga e aggrediscono i carabinieri. Folle serata a Milano

Un Lunedì di follia quello di una coppia, lui 52 enne lei 26 enne, di Milano che nel tardo pomeriggio di Lunedì hanno causato un incidente, tentato la fuga e aggredito i carabinieri.

Tutto è nato da un incidente automobilistico in via Milano, i 2 hanno travolto con la loro auto un 52 enne in scooter, nonostante l’impatto i 2 sono risaliti in macchina e hanno cercato di andarsene, fortunatamente i carabinieri di Corsico li hanno subito fermato nelle vicinanze.

Ma come se non bastasse i 2 si sono scagliati violentemente contro i carabinieri che con un pò di impegno sono in ogni caso riusciti a immobilizzarli e ad ammanettarli.

Il resoconto finale vede l’uomo investito ricoverato all’ospedale San Carlo in codice verde, 2 carabinieri in ospedale per essere medicati con prognosi di 2 e 3 giorni e i 2 responsabili dell’incidente processati per direttissima e posti agli arresti domiciliari.