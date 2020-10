iPhone 12, tutte le nuove funzioni: ecco i nuovi modelli Apple con 5g, LiDAR, teleobiettivo

A pochi giorni dall’evento che, probabilmente, presenterà al pubblico l’ultimo iPhone, previsto per il 13 ottobre, possiamo già ricapitolare quelle che saranno le nuove funzionalità introdotte da Apple, secondo le informazioni già trapelate.

Sappiamo già che il nuovo iPhone 12 sarà probabilmente declinato in quattro nuovi modelli: un modello base, un iPhone 12 Pro, un iPhone 12 Pro Max e un iPhone “Mini”.

L’evento del 13 ottobre si chiamerà “Hi, Speed” e questo lascia immaginare che quello in arrivo sarà il primo iPhone con connettività 5G.

iPhone 12: caratteristiche, connettività, display, prezzi, nuove opzioni. Tutto quello che c’è da sapere

Le caratteristiche principali dei nuovi telefoni sono trapelate all’inizio di quest’anno. Sebbene di dimensioni simili, il 12 e il 12 Pro differiranno nel numero di fotocamere: rispettivamente due e tre. Come con i cellulari più recenti di Apple, la serie iPhone 11, possiamo aspettarci che vengano inclusi obiettivi grandangolari e teleobiettivi.

Apparentemente, anche il 12 Pro e il 12 Pro Max verranno forniti con scanner LiDAR. LiDAR è un tipo di tecnologia laser che misura le distanze per mappare accuratamente una scena in 3D. Apple ha recentemente aggiunto LiDAR a un prodotto per la prima volta in assoluto con il lancio del nuovo iPad Pro.

Come già detto, anche iPhone ora avrà la connettività 5g. Le prime stime suggeriscono che sarai in grado di scaricare film 4K in pochi secondi e il buffering del video sarà un ricordo del passato. Ma il 5G promette anche una bassa “latenza”, il ritardo fisico nella trasmissione dei dati.

