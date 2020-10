iPhone, come bloccare in automatico le chiamate indesiderate: le migliori app

Le chiamate indesiderate possono essere molto fastidiose, soprattutto se inizi a ricevere più telefonate ogni giorno. Fortunatamente per gli utenti di iPhone, c’è un modo semplice per bloccarle.

Innanzitutto, assicurati di utilizzare il software iOS 13 o più recente. Successivamente, dovrai scaricare un’app di blocco dello spam e di identificazione delle chiamate. Quelli con buone recensioni includono TrueCaller, Nomorobo e Hiya.

Dopo aver scelto l’app che desideri e averla scaricata, apri il menu Impostazioni del tuo iPhone. Scorri verso il basso e seleziona “Blocco chiamate e identificazione“. Dovresti vedere l’app scelta come opzione in questa sezione.

Attiva l’interruttore accanto ad esso in modo che l’app possa iniziare a bloccare le tue chiamate spam. L’app potrebbe non essere in grado di bloccare tutte le chiamate se i numeri di spam non sono nell’elenco.

Tuttavia, dovrebbe darti molta più tranquillità che non avere l’app. Puoi sempre scaricare più app per provare a potenziare l’aspetto sulle chiamate che possono bloccare.