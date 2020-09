Juve, infortunio Dybala: l’argentino si allena parzialmente in gruppo

Buone notizie in casa Juventus: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo l’infortunio rimediato nella partita con il Lione: “Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo – si legge – mentre gli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical Alex Sandro hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi controlli”, si legge nella nota che ha confermato anche tempi abbastanza lunghi per il ritorno in campo di Alex Sandro.