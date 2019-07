Juventus, Sarri: “Ronaldo partirà da sinistra, Dybala farà il falso nove”

Sarri svela le carte, non si nasconde dietro equivoci tattici. Alla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter di ICC fa chiarezza sul ruolo dei suoi uomini migliori in conferenza stampa. “A Cristiano toccherà il compito di fare la differenza. Lo vedremo impiegato da attaccante di fascia sinistra, sapendo quanto gli piaccia accentrarsi e cercare la porta. Dybala, invece, potrebbe fare il falso nueve o giocare da trequartista di raccordo dietro i due attaccanti”.

Sarri: “Con l’Inter mai una partita come le altre”

L’allenatore bianconero analizza poi la sfida di domani (alle 13 e 30 su Sportitalia) contro l’Inter: “Non sarà mai una partita come le altre, anche se in campo si affronteranno due squadre che non sono al meglio. La condizione fisica, infatti, ancora non è smagliante e il tasso di umidità molto elevato. Cercheremo di esprimerci come abbiamo fatto contro il Tottenham nella prima parte della ripresa, consapevoli di essere in una fase transitoria”.

Sarri vuole3 il massimo dalla sua squadra, anche se è consapevole che bisognerà aspettare l’inizio del campionato per vedere i frutti del lavoro svolto finora: “In questo Tour ci stiamo allenando poco e, per converso, giocando tanto. La parte decisiva della preparazione sarà da fine luglio al 10 agosto. Ai calciatori, in ogni caso, chiedo di riprodurre i ritmi partita anche durante le sedute di allenamento e ritengo il gruppo in grado di farlo con facilità. Mi aspetto tanto”, ha concluso Sarri.