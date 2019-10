Kikò Nalli: chi è, età, altezza, Instagram, fidanzata e vita privata dell’ex partecipante del Grande Fratello

Kikò Nalli è un ex partecipante del Grande Fratello 2019 che di recente è tornato alla ribalta della cronaca a causa di un’aggressione subita a Roma. Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari ed ora compagno di Ambra Lombardo, negli ultimi giorni è finito in ospedale per curarsi in seguito ad un sasso che lo ha colpito in testa.

Come raccontato dall’uomo ex GF 2019 nelle Instagram Stories, qualche giorno fa due teppisti lo avrebbero seguito per poi colpirlo e scappare via. Il racconto dell’aggressione a Kikò Nalli a Roma è stata riportata di recente dallo stesso tramite social network: “Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri. Persone che lavorano e non rompono le scatole a nessuno. Mi hanno spaccato in testa qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, utilizzando brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara d’Urso” ha raccontato il 49enne.

“Mi hanno dato questa botta e io non ho capito nulla per alcuni secondi – racconta su IG Kikò – “Gli infami poi sono scappati coprendo la targa dello scooter. Ora devo fare la tac alla testa perché la botta è stata forte. Sono stato anche dalla Polizia a fare la denuncia. Ovviamente fatta a gente irriconoscibile. Vediamo adesso cosa succederà”.

L’episodio ricorda in modo simile quanto avvenuto a Lorella Boccia e Niccolò Presta la scorsa settimana, anche loro uscendo da una cena romantica sono stati vittima di un’aggressione con coltello e derubati di tutto quello che avevano.

Kikò Nalli: chi è, anni, Instagram e vita privata

Kikò Nalli, noto al pubblico per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, è un parrucchiere nato a Sabaudia nel 1970. È alto 1,75 cm e pesa circa 75 kg. Il profilo Instagram ufficiale di Kikò Nalli è @kiko_nalli_ e conta circa 280mila seguaci. Sui social l’uomo è molto attivo e proprio di recente su IG ha raccontato l’aggressione subita da due sconosciuti. Oggi pomeriggio nella trasmissione “Domenica Live” condotta da Barbara d’Urso l’uomo sarà ospite per raccontare gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Negli ultimi giorni Kikò Nalli è stato ospite anche di Pomeriggio 5 dove insieme alla modella e compagna Ambra Lombardo ha commentato quanto successo in quella spiacevole giornata a Roma: “Non abbiamo ancora i risultati della tac ma un dato è chiaro: la follia, la violenza, l’inciviltà, la rabbia e la furia cieche dilagano, e la cosa più grave è che ciò accade tra i giovani. Quindi al nostro futuro, mi chiedo: le famiglie dove sono? Sono schifata. Vergogna!”.