Lazio, Luis Alberto, parla l’agente. Miguel Alfaro, uno degli agenti del numero dieci spiega la situazione del suo assistito.

Se le scelte di Sarri non sono sindacabili, dice “è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa.

Per questo sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda visto che Luis vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio davanti”. E aggiunge:“Sicuramente la situazione si risolverà, anche se si dovesse accettare che nel calcio spesso i cicli possono finire.”