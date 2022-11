Lazio, prove di formazione per la coppa. L’ultima in Europa League vale il primato.

La Lazio contro il Feyenoord ha la chance di classificarsi prima nel gruppo F e passare agli ottavi di finale. Sarri dovrà fare bene i conti visto che poi ci sarà il derby. In campo contro gli olandesi sicuramente ci sarà Milinkovic, squalificato per la stracittadina di domenica. In difesa potrebbe riposare Romagnoli, in attacco, con l’assenza di Immobile, il tecnico farà affidamento a Felipe Anderson come falso nueve.