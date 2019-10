Le Iene Show: anticipazioni e servizi della puntata di stasera 10 ottobre: ecco cosa succederà

Torna stasera in tv, Le Iene Show: un altro appuntamento all’insegna della trasmissione che, in prima serata, ripromette nuove emozioni e il consueto clamore. Cosa accadrà stasera in onda a Le Iene?

Questa sera torna l’appuntamento con il programma storico di Mediaset ‘Le Iene Show’: e dunque eccoci con alcune delle anticipazioni su ciò che vedremo in onda questa sera, 10 ottobre.

Le Iene sono tornate in televisione la scorsa settimana dando un nuovo sentito saluto a Nadia Toffa. Non sono, nemmeno su questo, mancate le polemiche: alcuni fan del programma si sono arrabbiati contro Ilary Blasi poiché non ha preso parte alla puntata omaggio, trovandosi obbligata a spiegare il motivo della sua assenza.

Dopodiché Le Iene sono tornate a parlare di truffe, omicidi e illeciti, oltre ai momenti più leggeri (l’intervista a Tommaso Paradiso) con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e il supporto della Gialappa’s Band.

Quanto a stasera? Cosa vedremo a Le Iene Show? Verranno diffusi due piccoli omaggi per Nadia Toffa e poi tanto spazio alle indagini e ai reportages.

Pare che ci sarà un ulteriore risvolto sui “furbetti della raccolta rifiuti a Roma”: dopo il servizio de ‘Le Iene’ la Procura ha inteso peraltro indagare nel merito.

Approfondimento anche all’omicidio Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 novembre del 2010 con 9 colpi di pistola. Ne parlerà Giulio Golia: lo storico inviato andrà a Pollica per cercare di scoprire qualcosa di più sulla questione.