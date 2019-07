Leo Like guardando verso il cielo

“Siamo rimasti gli stessi bambini che giocano con le nuvole e che crescendo, nel cielo, non vedono più forme ma una via per fuggire. Proprio per andare contro i dettami del mercato musicale estivo, abbiamo scelto sin dal titolo di raccontare qualcosa di nuovo. Questo mio singolo racconta ed esprime quella voglia di fuggire e di ritrovare quella parte di noi che ha già fatto le valige e che ci sussurra continuamente all’orecchio ‘Scappa‘”.

Da oggi, venerdì 26 luglio, è disponibile sulle piattaforme digitali ‘Come pioggia‘, il nuovo singolo del cantautore Leo Like e del busker forse più conosciuto d’Italia: Federico Baroni! Il brano è prodotto da Twenty aka TwoZero e distribuito da Artist First.

Classe 1995, Leo Like nasce e cresce a Milano, prendendo ispirazione dalle penne di Ghemon, Mecna, Bassi Maestro e dai migliori artisti dell’Unlimited Struggle. A 19 anni, con uno zaino e un ukulele, inizia a viaggiare per il Sud America raccogliendo ispirazione per il suo primo album “A microfoni spenti” (2016), parte anche di un lungo percorso di studio e di ricerca che porterà Leo da rapper a cantante. A giugno 2019 pubblica il progetto “Il disco che avrei fatto a 8 anni”, il primo disco scritto con le mani di un bambino, cantato con la voce di adulto.

Federico Baroni, classe ‘93, è un cantautore e busker nato a Cesena e cresciuto a Rimini. Con oltre 47.000 followers su Instagram, 800.000 stream su Spotify, 26.000 iscritti e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube, 20.000 fan su Facebook, Federico è il busker più seguito d’Italia. Nel 2015 intraprende un Summer Tour da busker per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza. Nel 2016 viene notato dai giudici di “X-Factor”, che lo portano ai Boot Camp. Lo stesso anno viene chiamato da Fiorello a “Edicola Fiore”, dove presenta live un suo brano inedito. Nel 2017, dopo aver lasciato un demo a Maria De Filippi, entra ad “Amici”. Dopo l’esperienza televisiva inizia subito a suonare su importanti palchi per grandi brand (Bulgari) ed eventi (Grand Prix Formula E su Italia 1). A gennaio 2018 pubblica con Artist First il suo primo singolo, “Spiegami”. Il 24 giugno esce il suo secondo singolo, “Domenica”, un featuring realizzato con i producer Kharfi e Veerde. Il 17 novembre esce il suo terzo singolo “Non Pensarci”, scelto tra i 69 finalisti di Sanremo Giovani. Ad aprile 2019 esce l’omonimo album d’esordio, presentato con il primo “outstore” in Italia. Il disco esordisce alla posizione 22 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Si è appena concluso con successo il suo nuovo “Street Tour” nelle principali città italiane. Il 30 luglio Federico Baroni aprirà il concerto di Max Gazzè al festival Suoni di Marca a Treviso, mentre il 3 agosto sarà protagonista di un live alle Grotte di Castellana (BA) in occasione della rassegna culturale “Grotte d’Estate”.

