L’Eredità, 14 Marzo 2020: la nuova campionessa è Tonia da Castelnuovo Cilento

Ad allietare i telespettatori sintonizzati su RaiUno anche quest’oggi è L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna. Ad affrontare la Ghigliottina che, in questa puntata, vale 160 mila euro è Tonia da Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. La commercialista che lavora anche nell’azienda di famiglia, nella scelta delle parole riesce a dimezzare una sola volta. Per 80 mila euro, quindi, Tonia deve indovinare la parola che lega RICHIAMO, MEDICO, INGLESE, AFRICA e COMUNICAZIONE. La campionessa non indovina la parola vincente, CAMPAGNA, ma potrà riprovarci, avversari permettendo, nella prossima puntata.