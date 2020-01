L’Eredità, 2 Gennaio 2020: fuori Luigia, ancora campione Antonello da Milano

Un’altra puntata scoppiettante quella andata in onda questa sera a L’Eredità. Colpi di scena già nel primo round con l’eliminazione di Luigia. L’insegnante d’inglese di Dolo, in provincia di Venezia, lascia il gioco con in tasca, comunque, 40 mila euro.

Al Triello si qualificano il campione in carica, Antonello da Milano, la professoressa d’inglese Gabriella Tarallo da Napoli e la nuova arrivata Cristina. L’agente di commercio meneghino va direttamente ai calci di rigore mentre le due donne se la giocano allo spareggio.

Gabriella ce la fa ma, nello scontro diretto, per 5-4 Antonello si conferma campione e va alla Ghigliottina per 150 mila euro. Dimezza due volte e, per 37.500 euro, deve indovinare la parola che lega PRESENTARE, GIOCHI, CAPACITÀ, PRO e UOMO. Il campione, per la sesta volta alla Ghigliottina, scrive MANO ma la parola vincente, in realtà, è MEMORIA.