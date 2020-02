L’Eredità, 4 Febbraio 2020: torna campionessa Benedetta da Modena

Nei primi giorni di Febbraio, L’Eredità ha due campioni che, giorno dopo giorno, si stanno alternando. Ancora una volta l’ingegnere Alberto Tarable cede il titolo a Benedetta da Modena. La laureata in Culture Letterarie Europee ha provato a portarsi a casa, per la seconda volta alla Ghigliottina, 190 mila euro ma, nella scelta delle parole, stavolta ha dimezzato tre volte. Per i restanti 23.750 euro, quindi, ha provato a collegare CONSIGLIO, CONTRATTO, TENERE, MANCANZA e SCIENTIFICA con una parola. Benedetta, però, non è riuscita a scrivere la parola vincente che era DISCIPLINA.