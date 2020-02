L’Eredità, 3 Febbraio 2020: torna campione l’ingegnere Alberto Tarable

Si apre una nuova settimana nel preserale di RaiUno L’Eredità. Nel game show condotto da Flavio Insinna torna campione Alberto Tarable di Alpignano. L’ingegnere elettronico e ricercatore Cnr ha affrontato la sua seconda Ghigliottina, stavolta per un montepremi potenziale pari a 210 mila euro. Come nella scorsa volta, nella scelta delle parole il campione ha dimezzato due volte. La parola che valeva 52.500 mila euro doveva collegare NATURA, PRENDERE, DIRETTO, SCHEDA e FISICO. Alberto non è riuscito a scrivere CONTATTO ma, in quanto campione, potrà riprovarci nella puntata di domani.