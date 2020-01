L’Eredità, 8 Gennaio 2020: Luca Liaci per la quinta volta campione

Il sogno nel cassetto, per un amante dei giochi a premi, è quello di vincere una bella somma. Quello di Luca Liaci, che ha già vinto oltre 47 mila euro alla Ghigliottina, stavolta è rimasto chiuso. Nel preserale di RaiUno L’Eredità, l’analista ricostruttore di sinistri stradali di Veglie, ma che vive a Milano, ha sfiorato la terza vincita per colpa proprio di un cassetto.

Dopo aver battuto ai calci di rigore il nuovo arrivato Massimo Persia, 25enne di Bitonto, Luca è andato alla Ghigliottina per 190 mila euro. Nella scelta degli indizi, è riuscito a dimezzare una sola volta. TEST, BINARIO, VERDURA, FISCALE e LEGNO. Queste le parole che, per 95 mila euro, il campione in carica deve “collegare” attraverso una sola parola. Per Luca la parola vincente era CODICE ma, in realtà, quella esatta era CASSETTO.