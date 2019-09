Manovra, Conte-Di Maio no attriti su tasse. E Italia sia leader sul Green New Deal

Sul piano della Manovra non ci sono ostacoli e nemmeno ruggini. Lo dicono due dei principali leader del nuovo governo giallorosso.

Conte-Di Maio smentiscono categoricamente attriti sulle tasse. E il Premier afferma: “All’Italia leadership sul Green New Deal”.

Manovra, Conte-Di Maio no attriti su tasse. E il premier chiede che l´Italia sia leader sul Green New Deal

Conte aveva parlato di una tassazione di merendine, bibite gassate e voli internazionali. Ed era partita la furente reazione di Salvini.

A spegnere il fuoco delle polemiche é intervebuto il capo politico dei 5Stelle. E nello stesso tempo, spaziando su altro, il premier Conte da Lecce parlava di “carcere per i grandi evasori”.

aggiornamento ore 4,03

Dunque non sussiste nessuna divergenza sulla tasse tra il ministro degli Esteri Luigi di Maio e il premier Giuseppe Conte. Lo dicono chiaro e tondo fonti dello staff del capo della diplomazia italiana giunto a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Di Maio in qualita´ di capo politico dei 5 Stelle ha detto “no a nuovi balzelli”, mettendo fine ai rumors su nuove imposte.

´Questo non è un governo che vuole alzare le tasse´, sottolineano peraltro le fonti dei 5 Stelle, garantendo che tra il ministro degli Esteri e il premier, che hanno viaggiato insieme per 9 ore da Roma a New York, non ci sono differenze di vedute.

aggiornamento ore 7,39

“Attriti? Ma ci vedete? Stiamo andando a cena insieme“. Conte e Di Maio hanno smentito con fermezze le divergenze sulla tassa sulle merendine da inserire in manovra. Alla vigilia dell’Assemblea Onu, il ministro degli Esteri ha raggiunto il premier nel suo albergo e insieme sono andati a cena.

“Le merendine? Abbiamo visto quante calorie avevano e ho detto a Luigi: non le mangiare perché fa male. Abbiamo preferito pane e salame”, ha detto ironicamente il premier che, poi, ha confermato che incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Questa manovra la dobbiamo ancora scrivere, è prematuro parlarne – ha detto ancora Conte -. Tra le ipotesi c’è anche questa possibilità la valuteremo insieme se c’è e un nuovo approccio di cultura alimentare per tutelare i nostri figli”.

Aggiornamento ore 11.49