Manuela Ruiu Smith, un film contro l’aids

”Un film realizzato a costo zero. Tutte le persone che hanno sposato questa causa (lotta contro l’hiv/aids), hanno donato la propria immagine e professionalità con il cuore, affinché il messaggio venga divulgato il più possibile e possa finalmente essere interrotto questo dramma che, nel 2019 ha continuato latente a fare ancora vittime. Soltanto su Roma abbiamo circa 800 nuovi contagi l’anno. E in Italia circa 3mila e 500 nuove diagnosi di hiv, con circa 690 nuovi casi di Aids. Noi vogliamo che se ne parli!”.

Parla con il cuore la regista Manuela Ruiu Smith, presentando la sua ‘opera prima’, ‘It’s Up to me- Dipende da me‘, una pellicola sociale, rivolta soprattutto ai giovani, perché – come spiega la regista – lo spettro dell’Aids è sempre presente e non va sottovalutato.

Interpretato da Gianluca Potenziani, Andrea Amico, Dafne Barbieri, e Francesco Forte, il film è patrocinato sia dalla Regione Lazio, che dall’Istituto Superiore di Sanità, nello specifico il centro operativo Aids (Coa).

‘It’s Up to me- Dipende da me’, verrà presentato in anteprima assoluta domenica prossima, 28 luglio, nell’ambito della rassegna filmica ‘l’Isola del Cinema’, come ogni anno ospite dell’Isola Tiberina, sul Tevere.

La pellicola sarà poi destinata anche al circuito della scuole per ‘educare’ i giovani alla prevenzione.

Max