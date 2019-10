Maria Giulia Cavalli chi era Arianna, la figlia 20enne morta per un male incurabile: parlo con mia figlia dall’aldilà

Maria Giulia Cavalli quest’oggi in Tv presso il salotto di Barbara D’Urso ha voluto parlare del ricordo della figlia 20enne morta. Ma che cosa è successo, e come è andata esattamente?

Maria Giulia Cavalli si è già diverse volte lasciata andare all ricordo della figlia 20enne morta, come è noto, per un male incurabile: l’attrice racconta di parlare ancora con la ragazza. Di parlare, cioè, con lei dall’aldilà.

L’attrice Maria Giulia Cavalli ricorda la figlia 20enne morta a causa di un male incurabile. La notizia era stata divulgata a novembre 2015 dalla RAI che si era unita al dolore dell’attrice e del suo ex marito e padre della ragazza Roberto Alpi, Arianna.

Maria Giulia Cavalli qualche giorno dopo aveva aggiornato la sua foto profilo su Facebook con uno scatto in compagnia della figlia, entrambe sorridenti e bellissime si godono le vacanze. Nel profilo si può vedere anche una foto della giovane in barca a Varazze mentre festeggia i suoi 18 anni. Un momento sereno che fa da copertina alla pagina creata in suo ricordo.

Qualche tempo fa, in un’intervista al settimanale DiPiù, l’attrice ha spiegato che “per chi ha perduto un proprio caro le festività sono sempre un momento difficile. Io, nonostante non abbia più accanto a me il più grande amore della mia vita, mia figlia, ho una certezza: Arianna è sempre con me”.

Maria Giulia Cavalli è convinta di parlare con sua figlia: “Ricevo tanti segnali da mia figlia e non so cosa la gente possa pensare di me dopo questo racconto, ma questa è la realtà dei fatti! Voglio che le persone che hanno perso i propri cari sappiano che ci sono dei modi per mettersi in contatto con i defunti e che loro sono vicini a noi sempre. Sono in un posto meraviglioso, pieno di amore. Non dobbiamo avere paura di quello che c’è dopo. Io sono serena, perché ho ritrovata Arianna dopo averla perduta!”