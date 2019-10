Marina Giulia Cavalli chi è, età, Carriera, vita privata, figlia e segreti dell’ospite di Barbara D’Urso

La vedremo stasera ospite del salotto di Barbara D’Urso. Lei è l’attrice Maria Giulia Cavalli. Ma chi è Maria Giulia Cavall?

Vediamo cosa si sa su Maria Giulia Cavalli e su tutti i principali aspetti della sua vita, della sua carriera e della sua sfera privata.

Marina Giulia Cavalli chi è, anni, professione, amori, figlia dell’ospite di Barbara D’Urso

Marina Giulia Cavalli è nota al pubblico italiano per aver recitato in tantissimi film cinematografici e televisivi. Nota soprattutto perché lei è Ornella Bruni, cioè la dottoressa che conquista i telespettatori della soap opera Un posto al sole. L’attrice nella vita ha dovuto affrontare un dolore molto grande. Scopriamo di più su di lei.

Marina Giulia nasce a Portland, negli Stati Uniti d’America, il 13 dicembre del 1960. Trascorre la sua infanzia a Valenza, in provincia di Alessandria. Qui inizia anche a frequentare atletica leggera.

Poi riesce a far parte della nazionale italiana. nello stesso tempo è anche desiderosa di raggiungere un altro dei suoi obiettivi, una sua grande passione: quello di diventare attrice. Così all’età di 24 anni debutta sul piccolo schermo con il film Gran Vanità di Muzzi. Poi, qualche anno dopo, è al cinema con la pellicola di Antonio Margheriti, Alien degli abissi. Da qui ha inizio quindi la sua carriera d’attrice e recita in vari film televisivi e cinematografici. A decretarne il successo però è una serie. Nel 2011 infatti entra a far parte del cast della soap opera italiana più seguita. Marina Giulia Cavalli viene presa per interpretare il ruolo di Ornella Bruni, uno dei personaggi fissi di Un posto al sole, la soap che va in onda su RaiTre.

Della sua vita privata non si sa moltissimo. Sappiamo che è stata sposata con Roberto Alpi. I due hanno avuto anche una figlia, di nome Arianna, nata nel 1994. A causa però di una brutta malattia, la figlia a soli 21 anni è deceduta. Attualmente l’attrice dovrebbe vivere a Roma.