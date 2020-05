Milano: prende fuoco una lavatrice, si incendia un appartamento in viale Fulvio Testi

E’ stata una lavatrice a creare l’incendio che Giovedì 14 Maggio verso le 12 ha dato fuoco a una parte dell’appartamento sito a Milano in viale Fulvio Testi all’altezza della fermata Lilla Cà Granda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, polizia locale e un ambulanza. Fortunatamente l’appartamento era vuoto e nessuno è rimasto ferito, i vigili hanno subitaneamente spento l’incendio che in questo modo non ha avuto maniera di diffondersi per l’edificio. Per agevolare l’intervento dei soccorsi la via Bitta è stata chiusa al traffico.

Alla prima ricostruzione degli eventi sembrerebbe che un uomo di 58 anni sia entrato nell’appartamento, posto al primo piano, della madre accendendo la lavatrice, poi sarebbe sceso giù ad un negozio al piano terra. Una volta risalito in appartamento ha notato il fumo ed ha allertato il 112.

La causa sembra da addebitarsi ad un cortocircuito.