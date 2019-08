Mimmo Lucano: il padre in fin di vita, non può raggiungerlo a Riace

Mimmo Lucano: il padre in fin di vita, non può raggiungerlo a...

Il Comitato Undici Giugno, che sostiene da temo l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, ha lanciato un nuovo appello per consentirgli di far visita al padre, sul punto di morte. “Suo padre sta morendo, permettete a Mimmo Lucano di tornare a salutarlo”.

Lucano aveva deciso di non esternare la cosa in pubblico, tenendo per sé la sofferenza per essere distante dal padre, malato da temo e giunto all’età di 93 anni. Così ci ha pensato il Comitato a dargli voce, per permettergli di dare l’ultimo saluto al padre, dopo che le sue condizioni si sono aggravate.

“Il papà di Mimmo sta consumando gli ultimi giorni della sua vita. Crediamo che sia giunto il tempo di chiedere con forza e con tutti gli strumenti possibili la revoca dell’assurdo e giuridicamente inspiegabile esilio di Domenico Lucano” hanno scritto su facebook gli attivisti, che si rivolgeranno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per chiedergli di porre fine a questa mostruosità giuridica”.