MotoGp: In FP2 spettacolo KTM

La MotoGp ancora in pista per le Free Practice 2, come al solito la sessione si è infiammata gli ultimi 3 minuti quando i piloti hanno cominciato a far segnare giri veloci a ripetizione.

Inizia subito Marc Marquez cercando di mantenere la testa del gruppo come già aveva fatto in mattinata nel corso delle FP1.

Stavolta il pilota spagnolo non è riuscito a ripetersi, finendo fuori dalla top ten.

Il merito è stato però anche degli avversari che hanno girato velocissimi, in particolar modo la KTM che con il suo pilota di punta Miguel Oliveira ha segnato un ottimo best lap, fermando il cronometro a 1.20,690.

KTM dopo aver introdotto la scorsa gara il nuovo telaio sviluppato da Dani Pedrosa ha effettuato un cambio di passo eccezionale, Oliveira ha vinto lo scorso GP e anche in questo circuito particolarmente tortuoso ha dimostrato di essere a suo agio e molto competitivo.

Alle sue spalle ci sono gli alfieri Yamaha Fabio Quartararo e Maverick Vinales autori di un ottimo turno a, rispettivamente, 2 decimi e 3 decimi da Oliveira.

Nonostante la brutta prestazione di Marquez le Honda piazzano in top ten 2 moto con Pol Espargaro e Takaaki Nakagami, 5 e 6.

In top ten anche la Aprilia di Alex Espargaro e 2 Ducati, quella di Johan Zarco e Jack Miller rispettivamente 8 e 9.

Chiude la top ten Franco Morbidelli in decima posizione.

Brutto turno per Valentino Rossi che scivola e si posiziona in 20 esima posizione e Pecco Bagnaia che purtroppo chiude la classifica in ultima posizione.

Domani le FP4 e le qualifiche che decideranno la griglia di partenza.