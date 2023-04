Nella capitale il Mese Lgbt+, la Cicculli: “Dal Campidoglio iniziative e mozioni in tutti i municipi”

“Oggi convegno “Il movimento Lgbt+ in Italia. Riflessioni storiche e prospettive future” (ore 14 Protomoteca) nell’ambito del quale ho il piacere di moderare il Panel “Istanze della comunità Lgbt+ e le istituzioni” con gli assessori Claudia Pratelli e Andrea Catarci, cui seguirà una tavola rotonda con le associazioni interessate.

Si tratta di un momento importante, promosso dall’ufficio diritti Lgbt+ con particolare impegno della coordinatrice Marilena Grassadonia, che contribuisce ad aprire spazi di confronto su temi che sono nell’ agenda politica nazionale e che vanno difesi e diffusi. Apertura con la partecipazione del Sindaco Roberto Gualtieri e poi tanti ospiti, tra le altre Porpora Marcasciano, presidente della Commissione Pari Opportunità del comune di Bologna. Il convegno apre un mese di iniziative che si svolgeranno in tutta la città verso la giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia del 17 maggio.

L’impegno dell’amministrazione già si è espresso in risultati concreti come la volontà di voler procedere alla trascrizione degli atti di nascita esteri e il riconoscimento, per la prima volta, delle famiglie omogenitoriali nel bando per l’iscrizione ai nidi comunali.

È necessario andare avanti su questa strada e così faremo con una mozione in Assemblea capitolina condivisa con le colleghe Nella Converti e Tiziana Biolghini per la diffusione della celebrazione delle unioni civili in tutti i Municipi, per le carriere alias nelle scuole, formazione Lgbt+ per il personale di Roma Capitale, estensione delle trascrizioni di nascita a tutte le famiglie omogenitoriali e una necessaria interlocuzione politica con gli enti nazionali previdenziali per facilitare l’accesso al welfare delle famiglie omogenitoriali”.

Lo dichiara in una nota la Presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli (nella foto).

Max