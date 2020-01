Oroscopo 15 gennaio 2020: le stelle di oggi

Ecco le previsioni del 15 gennaio 2020, con il dettaglio dei consigli rivolti a ciascun segno zodiacale in base alle opposizioni e congiunzioni astrali. Come di consueto, i pronostici in base alle stelle per quella che sarà la giornata.

Leggiamo a questo punto l’oroscopo del 15 gennaio 2020 elaborato da Italia Sera, rispetto a quello di ieri. Altrimenti, è possibile affidarsi al noto astrologo Paolo Fox.

Oroscopo 15 gennaio: Ariete

In che misura sei responsabile degli errori dei tuoi predecessori? E cosa sei disposto a fare in nome della rettifica dei loro errori? Questa è la domanda che guida sottilmente gli schemi del giorno.

Oroscopo 15 gennaio: Toro

Cercherai la prova che le passioni di un’altra persona sono dirette a una comprensione in qualche modo realistica di te piuttosto che a una proiezione del loro stesso fare.

Oroscopo 15 gennaio: Gemelli

La maggior parte di ciò che indossa il costume dell’urgenza è l’ego (il tuo o quello di qualcun altro) che necessita di convalida esterna. Se dovessi rispondere a tutto ciò che passa come urgente, non avresti il ​​tempo di fare ciò che è importante.

Oroscopo 15 gennaio: Cancro

Non puoi mettere un prezzo sulla ponderatezza. Scambierai qualcosa di specifico che dimostra che sei sintonizzato su un’altra persona. Questo va oltre il regno del commercio ed è più profondo della cortesia.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 15 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 gennaio: Leone

Nessuno è superficiale nel pensare che le apparenze contino. Certo che lo fanno. Usiamo segnali visivi per aggirare, valutare le situazioni e sapere cosa ci si aspetta. La superficialità rende le apparenze troppo importanti.

Oroscopo 15 gennaio: Vergine

Ognuno è alle prime armi con qualcosa. Sebbene l’innocenza debba essere persa per passare al prossimo regno della consapevolezza, ciò che si ottiene in termini di consapevolezza, umorismo, arguzia, gusto, sarà un mestiere più che giusto.

Oroscopo 15 gennaio: Bilancia

I lavoratori delle poste promettono di consegnare la posta indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. E i medici giurano di non fare del male. Oggi sarai reso consapevole dei tuoi doveri.

Oroscopo 15 gennaio: Scorpione

Fai attenzione a coloro che preferirebbero essere popolari piuttosto che servire gli altri, o che preferirebbero essere famosi piuttosto che fantastici. In un’impresa equilibrata, idealmente queste qualità emergeranno insieme.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 15 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 gennaio: Sagittario

Contare i modi in cui una determinata persona non soddisfa le tue aspettative ti impantanerebbe solo in uno schema di pensiero senza gioia. Concentrati invece su come soddisfare le tue esigenze.

Oroscopo 15 gennaio: Capricorno

Non continueresti a indossare un maglione che ti dà un’eruzione cutanea, e nemmeno dovresti stare vicino alle persone che ti irritano. Se non può essere aiutato, cambia la tua analisi delle loro azioni.

Oroscopo 15 gennaio: Acquario

Se qualcuno ti fa aspettare più di 30 minuti oggi, vattene – non per rabbia ma piuttosto dal desiderio di comunicare il tuo rispetto per il tempo in generale e i tuoi confini in particolare.

Oroscopo 15 gennaio: Pesci

Il tuo stile di vita non riguarda solo il modo in cui mangi, dove vivi o cosa fai per lavoro e divertimento. Che cosa sta funzionando? Cosa no?

Aggiornamento ore 12.30