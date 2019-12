Oroscopo 16 dicembre 2019: le previsioni di oggi segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 16 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 16 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di sabato.

Oroscopo 16 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 16 dicembre: Ariete

Puoi chiedere eventuali favori che ti piacciono ora e le persone faranno di tutto per procurarti tutto ciò di cui hai bisogno. L’universo è molto dalla tua parte, Ariete, e quasi tutti vogliono essere anche dalla tua parte. Oroscopo 16 dicembre: Toro

Attenersi a ciò che si conosce meglio e non lasciare che altre persone ti convincano a iniziare qualcosa di nuovo di cui non sai molto. Potresti imbatterti in qualcosa di poco avventuroso, ma piuttosto che fare qualcosa che non devi fare e rovinare tutto!

Oroscopo 16 dicembre: Gemelli

I partenariati di ogni genere sono al momento sotto ottime stelle, quindi non è necessario essere sospettosi se qualcuno che non conosci così bene dice di voler far parte della tua squadra. In effetti potrebbe essere l’inizio di un’amicizia costruttiva e redditizia.

Oroscopo 16 dicembre: Cancro

Potresti pensare di perdonare qualcuno per averti causato dolore, ma se lo fai è probabile che lo facciano di nuovo? Questa è la domanda che devi ponderare e se la risposta è “sì”, non essere così indulgente. Assicurati che la punizione si adatti al crimine.

Oroscopo 16 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 dicembre: Leone

Devi andare in giro e vedere essere visto. Ovunque tu vada e qualunque cosa tu faccia durante la prima parte della settimana sarai accolto calorosamente dalle persone che incontri. Il tuo grande cuore di Leo batte così forte che tutti possono ascoltarlo. Oroscopo 16 novembre: Vergine

Ciò che riceverai nei prossimi due o tre giorni potrebbe non essere quello che ti aspettavi o ciò che volevi, ma nella pienezza del tempo verrai a vedere che è esattamente ciò di cui hai bisogno. L’universo conosce i tuoi bisogni meglio di te stesso.

Oroscopo 16 dicembre: Bilancia

Sembri essere in uno di quegli umori rilassati della Bilancia in cui non puoi essere disturbato a farti prendere dal mondo e dai suoi problemi. Abbastanza bene anche. Nulla di ciò che dici o fai cambierà le cose in modo da poterti rilassare e goderti la vita.

Oroscopo 16 dicembre: Scorpione

Potresti avere il desiderio di iniziare qualcosa di nuovo, ma i pianeti avvertono che devi tenere sotto controllo l’entusiasmo per qualche giorno in più. Il cambio di segni del Sole il 22 sarà il segnale per riprendere a muoversi – e ti muoverai velocemente.

Oroscopo 16 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 dicembre: Sagittario

L’unica ragione per cui un compito minore è diventato un compito importante è perché hai un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti. Invece di desiderare di fare qualcos’altro, concentrati sul compito stesso e fai il miglior lavoro possibile. Il divertimento lo rende facile.

Oroscopo 16 dicembre: Capricorno

Tante persone pensano che tu sia speciale – e così tante persone hanno ragione. Se stai facendo questo tipo di impressione ora pensa solo al tipo di impressione che farai tra una settimana quando il Sole si muoverà nel tuo segno. Sei il numero uno!

Oroscopo 16 dicembre: Acquario

Se la tua routine giornaliera è diventata un po ‘noiosa negli ultimi tempi, trova il modo di rendere più piccante. Se quei modi sono disapprovati da persone la cui visione della vita è troppo negativa per i tuoi gusti, tanto meglio. Scuoti le cose un po ‘! Oroscopo 16 dicembre: Pesci

Hai affrontato sfide più grandi di questa in passato e sei arrivato incolume, quindi di cosa ti preoccupi? Qualunque cosa ti capiti nei prossimi giorni, puoi farlo e te ne occuperai con facilità. Possiedi profondità nascoste di coraggio e creatività.

