Oroscopo di Branko oggi 13 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 13 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 13 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko questa Lunasi oppone e porta verso il sentiero dei litigi che sarebbero da evitare, decisamente. E nel lavoro, occhio a non basare tutto sulla presunzione di una inesauribilità delle energie a disposizione. Oroscopo 12 dicembre Branko: Toro

Per Branko va decisamente meglio rispetto a ieri, ma ci sono alcune ruggini che ancora vanno messe a posto, problemi di relazione familiare che dovreste affrontare. Rischiate, nel contempo, di eccedere nella gelosia.

Oroscopo 13 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko dal punto di vista degli investimenti che state pianificando dovreste guardavi bene da alcuni presunti amici, o collaboratori: tutt’altro succede nella coppia. Lì sì che c’è fiducia.

Oroscopo 13 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko amore, coccole, passioni e sentimentalismi in vista. Cosa manca? Un viaggio: e perchè no?

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 13 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 13 dicembre Branko: Leone Secondo Branko potreste anche risultare antipatico e pesante, ma quando si lavora non si scherza, e meglio è eccedere e non fallire che lasciare spazio ai dubbi e pagarne poi il prezzo. Oroscopo 13 dicembre Branko: Vergine Per Branko per voi oggi si parla di una fotografia celeste talmente meravigliosa che non solo possono nascere nuovi amori, ma quelli già sorti possono risplendere di una luce avvolgente. Oroscopo 13 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko siete una delle persone più generose che gli altri intorno a voi conoscano, ma questo, nelle amicizie, spesso si paga più del denaro prestato: l’affetto, anche coi i coniugi o i partner, va ricambiato, giusto? Oroscopo 13 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko siamo al clou: siete sempre più vicini a capire cosa volete, a mettere da parte i dubbi, e prima della fine dell’anno il vostro progetto complessivo da qui in avanti sarà chiarissimo. Non temete le novità, e nemmeno i riavvicinamenti: in amore, poi, il ‘per sempre’ sembrerà molto più concreto. Oroscopo 13 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 13 dicembre Branko: Sagittario Per Brank per voi è una bella giornata, magari un pò agitata come tutte le grandi vigilie. Vi sentite come se fosse il compleanno, pronti a divertirvi e a stare al centro della scena. Oroscopo 13 dicembre Branko: Capricorno Per Branko se avevate ieri dei dubbi sulla salute, oggi è importante non smettere di occuparsene perchè la situazione non è cambiata poi tanto. Ma attenzione alle note liete: nel sesso, c’è aria di fuoco. Oroscopo 13 dicembre Branko: Acquario Per Branko dovrete superare una bella discussione, forte e vigorosa, ma alla fine dei conti non vi state giocando il futuro. Quello, sul fronte economico, necessita al contrario il vostro pieno impegno programmatico. Oroscopo 13 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko si ritorna a parlare di romanticismo, anche se per le coppie ormai datate sembra un eccesso fuorviante, ma non è così. Siate passionali: è la regola numero uno per far durare le storie.

