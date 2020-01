Oroscopo 3 gennaio 2020: i pronostici di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 3 gennaio 2020, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 3 gennaio 2020? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 3 gennaio: Ariete

Sei abbastanza fortunato da poter fare cose che non avresti mai potuto fare prima. Non dimenticare mai che c’è stato un momento in cui invece non ti riusciva proprio nulla.

Oroscopo 3 gennaio: Toro

Se ti trovi in ​​mezzo alla gente, questo sarà un cambiamento salutare e gratificante per te. Vuoi vedere e sentire come gli altri, sarà utile fare nuovi incontri.

Oroscopo 3 gennaio: Gemelli

Ci sono molte persone che sembrano sapere di cosa stanno parlando, ma spesso quelle veramente intelligenti stanno zitte. Decidi da che parte stare.

Oroscopo 3 gennaio: Cancro

Certo, prima o poi i i tuoi bisogni saranno soddisfatti. Ma il più delle volte bisogna accettare quello che viene dal cielo, non puoi controllare tutto.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 3 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 gennaio: Leone

La risposta negativa è d’obbligo alla maggior parte delle questioni in sospeso. Le domande sono la chiave per te oggi e richiederanno un’eleganza simile, quindi non aver paura di dire la tua.

Oroscopo 3 gennaio: Vergine

In certi casi il modo giusto per vincere è giocare più duro, a volte invece ritirarsi. Fai un passo indietro per una grande strategia che va oltre questo discorso.

Oroscopo 3 gennaio: Bilancia

Questi sono tempi difficili, con opinioni divise, così come nella tua relazione. Fortunatamente, la tua diplomazia ti consente di uscirne senza creare malumori.

Oroscopo 3 gennaio: Scorpione

I tuoi sogni hanno senso se tenti di concretizzarli e attiri altre persone. Altrimenti, i tuoi sogni restano solo su carta, e rischiano solo di isolarti.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 3 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 gennaio: Sagittario

Ogni giorno succede qualcosa, ma oggi le cose stanno migliorando. Inutile soffermarsi su questo; prenditi il ​​tempo per riorganizzarti in vista del fine settimana.

Oroscopo 3 gennaio: Capricorno

Il tuo cuore è calmo, la tua bontà è illuminata. Non è un caso che queste peculiarità inizieranno contemporaneamente. La posizione astrale è una situazione positiva per il tuo benessere, quindi usala il più rapidamente possibile.

Oroscopo 3 gennaio: Acquario

Hai un bagaglio di esperienza più lunga e ami cercare di mettere a proprio agio gli altri, non c’è bisogno di chiedere.

Oroscopo 3 gennaio: Pesci

Non potresti mai stare con le mani in mani in questo sviluppo e guardare un’altra persona combattere. Perché continui ad assumere questo atteggiamento? Forse vuoi essere lì per gli altri.

Aggiornamento ore 12.30