Oroscopo Branko domani, 1 novembre 2020: le previsioni in anteprima

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 1 novembre Branko: Ariete

Devi essere aperto a nuove voci e idee diverse. C’è un mondo di nuove prospettive che si trovano al di fuori della tua ben battuta, in attesa di essere esplorato.

Oroscopo 1 novembre Branko: Toro

Non vai in cerca di guai; semmai fai del tuo meglio per evitarlo. E qui sta il tuo problema. Devi prendere una posizione.

Oroscopo 1 novembre Branko: Gemelli

Lamentarsi è una svolta. Quello che serve è un po’ di quel famoso brainstorming. Dai un calcio alle ruote mentali in marcia!

Oroscopo 1 novembre Branko: Cancro

Non preoccuparti di aver pagato la tua quota. Lascia che il tuo cliente sollevi da solo l’argomento del denaro. Scoprirai che è più di quello che stavi pensando di chiedere.

Oroscopo 1 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 novembre Branko: Leone

Non perdere di vista quanto lontano sei arrivato. Devi accentuare il positivo, non soffermarti sul negativo.

Oroscopo 1 novembre Branko: Vergine

Sii aperto a ciò che ha da dire un amico. Te ne andrai con rinnovata speranza per una situazione che ritenevi disperata.

Oroscopo 1 novembre Branko: Bilancia

Se i superiori non avessero voluto il cambiamento, non ti avrebbero mai portato per ravvivare le cose. Non scusarti per aver fatto quella cosa che fai.

Oroscopo 1 novembre Branko: Scorpione

C’è sempre qualcosa di vagamente faustiano negli affari fatti. Per fortuna questo non si tradurrà in dannazione eterna, solo uno o due momenti infernali.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 novembre Branko: Sagittario

Il costo del mantenimento supererà presto il valore di ciò che possiedi. Inizia a cercare un acquirente perché è là fuori e puoi vendere con un profitto.

Oroscopo 1 novembre Branko: Capricorno

Potresti non considerarti un “pescato”, ma gli altri sì. L’interesse di un nuovo amico non è così platonico.

Oroscopo 1 novembre Branko: Acquario

Le persone sono desiderose di compiacere e pronte a darti ciò che vuoi, ma scegli saggiamente perché un giorno dovrai ripagare questi favori.

Oroscopo 1 novembre Branko: Pesci

Assicurati che i fatti siano in ordine prima di fare una presentazione o una presentazione. Il tuo pubblico ha più familiarità con il tuo argomento di quanto lasciano intendere.

