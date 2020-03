Oroscopo Branko domani, 13 marzo 2020: anteprima dalle stelle

Domani sarà venerdì 13, un giorno tradizionalmente riconosciuto per essere nefasto e portatore di sventure. Ma sarà davvero così per tutti, o solo per alcuni segni? Vediamo che ne pensa Branko con i suoi pronostici del 13 marzo 2020. Al solito, la nostra sintesi operata a partire dalle pubblicazioni astrologiche sul web per presentarvi l’anteprima di domani di Branko.



Nell’articolo, quindi, per tutti i segni, le previsioni di Branko per domani, 13 marzo 2020 mentre è disponibile anche il suo oroscopo odierno.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 13 marzo Branko: Ariete

Molti impegni ti tolgono il respiro, ma puoi contare su Mercurio, che ha una buona idea di come gestire al meglio tutto. Ok ai social network: sono un’ottima risorsa per la carriera e l’amore.

Oroscopo 13 marzo Branko: Toro

Tutto procede senza intoppi: oltre ai tuoi buoni pensieri, sei bravo a dosare la tua energia e quindi non sovraccaricare te stesso. Finché trovi un nuovo modo di comunicare, anche l’amore è buono.

Oroscopo 13 marzo Branko: Gemelli

Un ottimo momento per creare un’immagine o rafforzare la tua posizione: grazie a Mercurio, evidenzi le tue migliori qualità. C’è tensione in famiglia, è meglio non preoccuparsi e far sbollire gli spiriti.

Oroscopo 13 marzo Branko: Cancro

Potresti aver fatto alcuni errori di valutazione: cerca di capire chi è davvero il tuo alleato, perché ci sono mostri in veste di pecora. Dopo tutto quello che è successo a te in questi asciutti mesi invernali, la Luna, che si apre nello Scorpione, non ti sembrerà reale.

Aggiornamento ore 7.00