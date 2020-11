Oroscopo Branko domani, 17 novembre 2020: le previsioni in anteprima

Secondo appuntamento con gli astri, se avete letto l’ultimo oroscopo di Branko in proiezione per le previsioni di domani, 17 novembre 2020, con la nostra rielaborazione libera dalle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l’oroscopo di Branko per domani, 17 novembre 2020 e poi leggete l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 novembre Branko: Ariete

Alza gli occhi e le aspettative. Preparati a cambiare le cose di cui non sei soddisfatto.

Oroscopo 17 novembre Branko: Toro

Ti ritrovi a mettere in discussione qualcosa che hai sempre dato per scontato. Ma invece di razionalizzare la tua posizione, sceglierai scuse in rapida successione.

Oroscopo 17 novembre Branko: Gemelli

Non è sorprendente come tu e un certo qualcuno potete guardarvi negli occhi su così tante cose? Ovviamente il fatto che questa persona sia così attraente non fa male.

Oroscopo 17 novembre Branko: Cancro

Scava e non cedere di un centimetro. È ora che qualcun altro ti accolga per un cambiamento.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 17 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 novembre Branko: Leone

Questo è il momento perfetto per discutere di una partnership commerciale o di partecipazioni congiunte, ma non finalizzare nulla fino a dopo il 16. Molto può cambiare (e in meglio) da oggi a allora.

Oroscopo 17 novembre Branko: Vergine

Hai provato mille volte cosa dire, quindi perché continui a dimenticare i punti di discussione? Forse il tuo inconscio ti sta spingendo a dire ciò che pensi.

Oroscopo 17 novembre Branko: Bilancia

Ti riscatti con una persona cara bisognosa. Si spera che tu possa fare lo stesso con i colleghi rimasti in difficoltà.

Oroscopo 17 novembre Branko: Scorpione

Qualcuno sta lavorando dietro le quinte per aiutarti. Anche se sai già chi, non farlo capire. Lascia che sia una sorpresa.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 novembre Branko: Sagittario

Viene alla luce un’importante informazione. Ma cosa fare? Pesa attentamente le opzioni perché molto cavalca la tua prossima mossa.

Oroscopo 17 novembre Branko: Capricorno

Mantieni tutta la corrispondenza, le ricevute e i corridori perché uno di questi si rivelerà prezioso per la risoluzione di una controversia nel prossimo futuro.

Oroscopo 17 novembre Branko: Acquario

Attendo con impazienza una spinta nello spirito e nelle finanze. È fantastico che un superiore voglia dare una mano, ma controlla sotto il cofano per una cattura a sorpresa.

Oroscopo 17 novembre Branko: Pesci

Sei vicino a ottenere una risposta, ma lascia che arrivi a te. Sei arrivato troppo lontano per spingere ora e finire con un quasi fallimento.

Aggiornamento ore 8,00

